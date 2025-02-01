Вопрос цены и качества: эксперт о ситуации с падением продаж на авторынке

Эксперт Нестеренко объяснил, почему россияне перестали покупать новые автомобили

Россияне стали меньше покупать новые автомобили из-за повышения утильсбора и недоступности автокредитов. Таким мнением поделился исполняющий обязанности директора Гильдии автошкол РФ Алексей Нестеренко.

Рассуждая о том, каким будет авторынок в обозримом будущем, он сказал, что многие автовладельцы делают выбор в пользу машины с пробегом.

«Брать автомобиль в кредит очень невыгодно, поэтому многие склоняются к тому, что лучше взять подержанный автомобиль, чем новый в кредит. Я думаю, тенденция будет дальше распространяться, потому как на сегодняшний день автокредиты практически стали недоступны. Люди будут стремиться покупать все более дешевые машины», – считает специалист.

Нестеренко подчеркнул, что китайские производители осознают это, и предлагают различные программы лояльности. Эксперт считает, что «китайцы» сегодня вполне сопоставимы и по цене, и по качеству. Что касается российского автопрома, то покупка на вторичном рынке тоже имеет смысл в нынешних реалиях.

«Российский автопром и среди подержанных автомобилей занимает не последнее место. Когда берешь подержанную машину, в нее надо вкладываться, соответственно, многие берут российские автомобили. Почему? Потому что запчасти в доступе, их легко найти, они стоят гораздо дешевле, чем на любую иномарку, за исключением того, что китайский вторичный рынок тоже продвигается», – объясняет специалист.

В заключение Нестеренко выразил надежду, что российский автопром будет развиваться.

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Источник: osnmedia.ru