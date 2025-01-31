Права водителей какой страны будут действовать в России в 2025 году — объясняем

Водителям рассказали, кому придется менять права в 2025 году со сдачей экзамена

Некоторым автовладельцам в 2025 году предстоит замена водительского удостоверения, продленные удостоверения перестанут действовать. Объясняем, кого коснется требование.

Изначально продлили действие прав, срок которых истекал в 2022-2023 годах, 28 декабря 2023 года срок действия прав которых истекает или истек в 2024 и 2025 годах, пролонгировали на три года.

Несмотря на это, в 2025 году некоторым водителям все-таки придется поменять права. Это коснется тех автовладельцев, срок действия прав которых истек в 2022 году, а ранее продлевался на три года.

Например, если права заканчиваются 1 марта 2024 года, то пользоваться ими можно до 1 марта 2027 года. Если срок документа действует до 1 июня 2022 года, то заменить их нужно до 1 июня 2025 года. Если этого не сделать, водителям грозит штраф по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Автомобиль при этом отправят на штрафстоянку.

Также заменить права в 2025 году нужно владельцам иностранных водительских прав, получивших гражданство в РФ, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более. Их права перестанут действовать с 1 апреля 2025 года. Для получения российских прав нужно будет сдать теоретический экзамен. Это требование касается россиян с иностранными правами, полученными в ходе длительного пребывания за рубежом. Водительское удостоверение граждан Белоруссии продолжит действовать в России, а получить российские права они смогут без экзамена.

Требование распространяется на иностранные права категорий А (мотоциклы), В (легковые машины), М (мопеды, скутеры), ВЕ (легковые машины с прицепом массой более 750 кг), а также А1 и В1 (легкие мотоциклы).

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Источник: autonews.ru