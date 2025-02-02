Jeep Cherokee вернется в этом году. Спойлер – не электромобиль

Jeep Cherokee вернется в 2025 году как гибридный внедорожник нового поколения

Jeep анонсировал возвращение знаменитого внедорожника Cherokee в 2025 году, с новой гибридной силовой установкой. Об этом сообщил генеральный директор компании Антонио Филоса. Ожидается, что модель появится на рынке в 2025 году, однако подробностей о её характеристиках и точной дате релиза не сообщают.

Jeep Cherokee

По данным инсайдеров, новый Cherokee не будет подключаемым гибридом, что отличает его от текущих моделей Jeep, таких как Grand Cherokee и Wrangler. В то же время, по всей видимости, будут предложены разные варианты силовых агрегатов, и внедорожник получит более мягкую гибридную систему.

Производство Cherokee было завершено в 2023 году на заводе в Иллинойсе (США). После этого завод стал эпицентром протестов, с требованием от профсоюза возобновить его работу.

Несмотря на выделение миллиардных средств на переоборудование производства с перспективой открытия в 2027 году, недавно возникшие задержки вызвали новую угрозу забастовки. Ожидается, что новый Cherokee, скорее всего, будет выпускаться в Мексике, а не в США.

Для производства новой модели Jeep может использовать архитектуру STLA Medium или Large, что позволит обеспечить гибкость в предложении разных версий автомобиля.

Несмотря на текущую неопределенность, представители Jeep уверены, что имя Cherokee все же удастся сохранить.

Ожидается, что детали компания раскроет в ближайшие месяцы, а любители внедорожников смогут увидеть новинку в 2025 году.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Motor1