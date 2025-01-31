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ГИБДД нашла управу на иностранных гостей с наглухо затонированными машинами

«Коммерсант»: МВД лишит иностранцев возможности безнаказанно нарушать ПДД

МВД закрывает законодательную лазейку, позволяющую некоторым водителям не платить штрафы за «глухо» тонированные стекла. Речь идет о приезжих из Южной Осетии, Абхазии, Армении, Грузии, которые в определенных случаях могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до шести месяцев, не ставя их на учет ГИБДД.

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Владельцы таких машин имеют право не подчиняться действию техрегламента, который устанавливает уровень светопропускания (прозрачности) лобового и боковых стекол. Поправками к КоАП полицейское ведомство планирует выровнять обязанности иностранных и российских водителей.

МВД разместило на regulation.gov.ru проект изменений в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая устанавливает штраф в размере 500 руб. за превышение установленных норм тонировки. Светопропускание (способность пропускать световые лучи) ветрового и передних боковых стекол, напомним, должно составлять не менее 70% (тонировка задних стекол не нормирована).

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Эти нормативы прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на который ссылается ст. 12.5 кодекса. МВД предлагает заменить эту ссылку на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные приложением к постановлению правительства РФ №1090.

Вроде бы техническая, на первый взгляд, поправка позволит МВД устранить важный законодательный пробел. Сегодня водителей из ближнего зарубежья невозможно оштрафовать за определенные нарушения, в частности за чрезмерную тонировку. МВД полагает, что этот «правовой изъян» нужно устранить.

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Статистику о числе подобных нарушителей МВД не приводит. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2023 год, в 15% ДТП с участием авто, имевших технические неисправности, на машинах была выявлена ненормативная тонировка на стеклах. В 2022 году эта доля составляла 13%, в 2021 году — 12,4%. Данных за 2024 год не опубликовано.

Проблема с проверкой тонировки на машинах приезжих водителей существует не первый год в ряде регионов.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12403
31.01.2025 
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