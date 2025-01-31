Мотор этого кроссовера легко заводится даже при минус 37°C: называем модель

Chery Tiggo 4 успешно прошел зимние испытания в самой северной провинции Китая

Бренд Chery испытал компактный кроссовер Tiggo 4 в зимних условиях. Тестирование проходило в самом северном регионе Китая – Мохэ, где температура зимой достигает -53°C. Перед специалистами стояла задача протестировать безопасность вождения, а также проверить корректность функционала холодного запуска и тормозной системы, рассказали в пресс-службе бренда.

«По результатам всех испытаний Tiggo 4 продемонстрировал высококлассную работу и надежность всех систем в условиях экстремально низких температур. Этот автомобиль не только обеспечивает комфортные условия для путешествий, но и гарантирует высокий уровень безопасности, что является главным приоритетом в дизайне этого компактного кроссовера», – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что турбомотор кроссовера моментально подключается даже в самые сильные холода и обеспечивает необходимый приток воздуха. А технология управления ходом клапанов обеспечивает оптимальное смешивание воздуха и топлива и их эффективное сгорание, превращающиеся в 108 кВт (147 л. с.) мощности и 210 Нм крутящего момента. Благодаря этому двигатель мгновенно откликается и стабильно работает даже при минус 37°C.

Chery Tiggo 4

Благодаря системе отопления Tiggo 4 водители и пассажиры будут чувствовать себя уютно даже в самые сильные морозы. Климат внутри салона контролируют высокоточные датчики, а температура поднимается от -20 до +20°C за 20 минут. Кроме того, кроссовер Tiggo 4 оснащен семью нагревательными модулями. Функции обогрева лобового стекла и наружных зеркал заднего вида быстро устраняют наледь, обеспечивая отличную видимость и повышая безопасность на дороге.

Передвижение на зимней трассе является серьезным испытанием для водителей, новый Tiggo 4 получил инновационные технологии, обеспечивающие надежную защиту в самые суровые зимние дни. Системы автономного экстренного торможения и торможения при множественных столкновениях отслеживают обстановку снаружи в режиме реального времени и мгновенно активируют тормозную систему в случае возникновения угрозы.

Системы помощи при торможении и курсовой устойчивости обеспечивают максимальное сцепление шин с дорогой, минимизируя риск заноса. Поэтому даже в самых сложных условиях управление кроссовером Tiggo 4 остается под контролем.

Напомним, Chery Tiggo 4 вышел на рынок России в октябре 2024 года.

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Источник: Chery