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Проверенный японский кроссовер снова можно купить в России: известна цена

Mazda CX-5 2025 можно заказать в РФ в разных комплектациях от 3 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает период перемен, и появление Mazda CX-5 2025 – яркое тому подтверждение. Несмотря на сложности, связанные с импортом, японский кроссовер вернулся, предлагая покупателям привычное качество и надежность, но уже по новой цене.

Сейчас заказать Mazda CX-5 2025 можно у официальных дилеров по всей стране, причем стоимость заметно отличается в зависимости от региона и комплектации.

Mazda CX-5 2025
Mazda CX-5 2025
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За 3 миллиона рублей (цена указана дилером из Владивостока) потенциальный владелец получит автомобиль белого цвета с 2,0-литровым двигателем мощностью 155 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Комплектация Comfort – это базовый набор опций, включающий в себя аналоговую приборную панель (что может показаться неожиданным для современных автомобилей), медиасистему с большим экраном (размер, к сожалению, не уточняется), двухзонный климат-контроль и рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой.

Интерьер Mazda CX-5 2025
Интерьер Mazda CX-5 2025

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Обратите внимание: круиз-контроль в этой комплектации отсутствует. Зато есть люк в крыше – приятный бонус для любителей солнечных дней. Стоит отметить, что цена в других регионах может отличаться: например, аналогичный автомобиль у дилера из Челябинска оценили уже в 3,3 млн рублей.

Топовая версия будет стоить уже 4,885 млн рублей (предложение московского дилера). За эти деньги покупатель получает максимальную комплектацию с 2,5-литровым двигателем мощностью 227 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За эти деньги вы получаете не только более мощный двигатель и улучшенную проходимость, но и богатый список опций: кожаный салон, панорамная крыша, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и электропривод двери багажника.

Важно отметить, что все указанные цены включают все необходимые сборы, платежи и документы для постановки автомобиля на учет. Это упрощает процесс покупки и делает его более прозрачным.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 24250
01.02.2025 
Фото:auto.ru
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-33