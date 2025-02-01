Проверенный японский кроссовер снова можно купить в России: известна цена

Mazda CX-5 2025 можно заказать в РФ в разных комплектациях от 3 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает период перемен, и появление Mazda CX-5 2025 – яркое тому подтверждение. Несмотря на сложности, связанные с импортом, японский кроссовер вернулся, предлагая покупателям привычное качество и надежность, но уже по новой цене.

Сейчас заказать Mazda CX-5 2025 можно у официальных дилеров по всей стране, причем стоимость заметно отличается в зависимости от региона и комплектации.

Mazda CX-5 2025

За 3 миллиона рублей (цена указана дилером из Владивостока) потенциальный владелец получит автомобиль белого цвета с 2,0-литровым двигателем мощностью 155 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Комплектация Comfort – это базовый набор опций, включающий в себя аналоговую приборную панель (что может показаться неожиданным для современных автомобилей), медиасистему с большим экраном (размер, к сожалению, не уточняется), двухзонный климат-контроль и рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой.

Интерьер Mazda CX-5 2025

Обратите внимание: круиз-контроль в этой комплектации отсутствует. Зато есть люк в крыше – приятный бонус для любителей солнечных дней. Стоит отметить, что цена в других регионах может отличаться: например, аналогичный автомобиль у дилера из Челябинска оценили уже в 3,3 млн рублей.

Топовая версия будет стоить уже 4,885 млн рублей (предложение московского дилера). За эти деньги покупатель получает максимальную комплектацию с 2,5-литровым двигателем мощностью 227 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За эти деньги вы получаете не только более мощный двигатель и улучшенную проходимость, но и богатый список опций: кожаный салон, панорамная крыша, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и электропривод двери багажника.

Важно отметить, что все указанные цены включают все необходимые сборы, платежи и документы для постановки автомобиля на учет. Это упрощает процесс покупки и делает его более прозрачным.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Auto.ru