Легенду ралли из 80-х продадут с молотка за интересную сумму

Renault 5 Turbo 2 продают на аукционе по стартовой цене 85 тыс фунтов стерлингов

5 февраля на аукционе RM Sotheby’s будет продан культовый Renault 5 Turbo 2 – воплощение эпохи 80-х, золотой век омологационных автомобилей группы B.

Этот раллийный хэтчбек, выпущенный лимитированным тиражом, заслужил статус одного из самых желанных автомобилей планеты, и теперь его стоимость оценивается в восьмизначную сумму.

Renault 5 Turbo 2

История этого конкретного экземпляра Renault 5 Turbo 2 тесно переплетена с историей его владельцев. С момента выпуска с конвейера в 1984 году, машина провела большую часть своей жизни в Японии.

Более трех десятилетий этот маленький, но мощный зверь хранился в Стране восходящего солнца, прежде чем в 2021 году перебраться в Великобританию. Сегодня он находится во владении гражданина Германии и предстает перед потенциальными покупателями в идеальном состоянии – настоящая капсула времени, запечатлевшая дух эпохи.

Внешне Renault 5 Turbo 2 – это воплощение агрессивной красоты. Его характерный, ни с чем не сравнимый дизайн, с характерными широкими колесными арками и клиновидным силуэтом, сразу бросается в глаза.

Но красота Renault 5 Turbo 2 – это не только внешность. Под капотом, вернее, за задними сиденьями (ведь двигатель расположен в задней части автомобиля, что добавляет ему ещё больше уникальности), скрывается 1,4-литровый турбированный мотор, развивающий 160 л.с. Эта мощность передается на задние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Аукционный дом RM Sotheby’s оценил этот редчайший экземпляр минимум в 85 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 10 390 000 рублей.

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Источник: Daily-Motor