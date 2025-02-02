Крупный хорошо оснащенный седан от Volkswagen рекордно подешевел: сколько он теперь стоит?

Седан Jetta VA7 в Китае теперь предлагается со скидкой в 40 тыс. юаней

Новый седан Jetta VA7резко подешевел на китайском рынке. Всего через две недели после начала продаж, цена на этот автомобиль упала до 8,4 тыс. долларов.

Бренд Jetta, принадлежащий Volkswagen и FAW, предложил покупателям акцию, от которой невозможно отказаться. Скидка на Jetta VA7 составляет целых 40 тыс. юаней (примерно 5,6 тыс. долларов). Учитывая, что стартовая цена базовой версии автомобиля составляет 100 тыс. юаней, фактически можно говорить о снижении стоимости почти вдвое.

Jetta VA7

Чтобы воспользоваться максимальной скидкой, покупателям предлагается несколько вариантов. Первое – это кредитная программа, которая позволяет получить скидку в 9 тыс. юаней (около 1255 долларов).

Второе – программа trade-in, где за сдачу своего старого автомобиля можно получить еще 6 тыс. юаней (примерно 840 долларов). Также предусмотрены прямые скидки на машину в размере 10 тыс. юаней (1400 долларов) и государственная субсидия в 15 тыс. юаней (2100 долларов).

Интерьер Jetta VA7

Jetta VA7 построена на платформе Volkswagen MQB. Автомобиль оснащен 1,4-литровым 150-сильным мотором, который в сочетании с роботизированной коробкой передач DSG обеспечивает отличную динамику и экономию топлива. В максимальной комплектации цена автомобиля составляет 18 тыс. долларов, однако с учетом всех доступных скидок она снижается до 12,4 тыс. долларов.

Есть вероятность, что Jetta VA7 может появиться на российском рынке, однако цены, скорее всего, будут значительно выше.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autohome