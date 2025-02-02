Российский авторынок стремительно переходит в онлайн: свежая статистика

First Data: продажи новых авто на маркетплейсах в 2024 году выросли на 726%

Российский авторынок переживает стремительную трансформацию. Традиционные дилерские центры все чаще уступают место новым игрокам – онлайн-маркетплейсам, которые демонстрируют феноменальный рост продаж новых автомобилей.

По данным аналитиков AdTech-компании First Data, продажи новых авто через маркетплейсы в четвертом квартале 2024 года взлетели на ошеломляющие 726% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За период с октября 2023 года по январь 2025 года россияне приобрели таким образом около 1900 автомобилей на общую сумму 3,9 млрд рублей.

Наиболее впечатляющий скачок продаж пришелся на заключительный квартал 2024 года (октябрь-декабрь), когда было реализовано 760 автомобилей – 46% от общего годового объема онлайн-продаж.

Анализ продаж показывает явное лидерство китайских брендов. Их доля на рынке онлайн-продаж достигает 94%, оставив лишь 6% российским производителям. Среди китайских автомобилей пальму первенства держит Chery, а ее кроссовер Chery Tiggo 4 Pro стал бестселлером среди иномарок, проданных через маркетплейсы. Что касается российских брендов, то здесь безоговорочным лидером остается LADA Granta.

Разброс покупателей по регионам также интересен. На Wildberries наибольший спрос на автомобили наблюдается в Московской, Свердловской и Смоленской областях, а также в Москве и Татарстане. Среди наиболее популярных брендов на этой площадке – Chery, Omoda, Jaecoo и LADA. Ozon, в свою очередь, демонстрирует лидерство Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max, а также моделей LADA Vesta, Granta и Niva. Более половины всех онлайн-заказов на Ozon поступают из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также значительный спрос наблюдается в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Краснодарском крае.

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Источник: Известия