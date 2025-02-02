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Российский авторынок стремительно переходит в онлайн: свежая статистика

First Data: продажи новых авто на маркетплейсах в 2024 году выросли на 726%

Российский авторынок переживает стремительную трансформацию. Традиционные дилерские центры все чаще уступают место новым игрокам – онлайн-маркетплейсам, которые демонстрируют феноменальный рост продаж новых автомобилей.

По данным аналитиков AdTech-компании First Data, продажи новых авто через маркетплейсы в четвертом квартале 2024 года взлетели на ошеломляющие 726% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За период с октября 2023 года по январь 2025 года россияне приобрели таким образом около 1900 автомобилей на общую сумму 3,9 млрд рублей.

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Наиболее впечатляющий скачок продаж пришелся на заключительный квартал 2024 года (октябрь-декабрь), когда было реализовано 760 автомобилей – 46% от общего годового объема онлайн-продаж.

Анализ продаж показывает явное лидерство китайских брендов. Их доля на рынке онлайн-продаж достигает 94%, оставив лишь 6% российским производителям. Среди китайских автомобилей пальму первенства держит Chery, а ее кроссовер Chery Tiggo 4 Pro стал бестселлером среди иномарок, проданных через маркетплейсы. Что касается российских брендов, то здесь безоговорочным лидером остается LADA Granta.

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Разброс покупателей по регионам также интересен. На Wildberries наибольший спрос на автомобили наблюдается в Московской, Свердловской и Смоленской областях, а также в Москве и Татарстане. Среди наиболее популярных брендов на этой площадке – Chery, Omoda, Jaecoo и LADA. Ozon, в свою очередь, демонстрирует лидерство Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max, а также моделей LADA Vesta, Granta и Niva. Более половины всех онлайн-заказов на Ozon поступают из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также значительный спрос наблюдается в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Краснодарском крае.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 350
02.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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