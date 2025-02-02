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Эксперт рассказал о том, почему в России дорожают запчасти и дал прогнозы на будущее

Эксперт Тимашов перечислил причины подорожания обслуживания автомобилей в РФ

В первой половине 2024 года средняя стоимость сервисного обслуживания автомобиля стала на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о заметном росте расходов автовладельцев на поддержание своих машин в исправном состоянии.

О том, какие факторы влияют на цены запчастей на российском рынке, рассказал эксперт Роман Тимашов. Также он поделился прогнозом цен на ближайшее будущее.

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево:

Последние полгода мы видим разнонаправленный тренд, есть позиции, показавшие падение, мы связываем это с наличием или желанием крупного игрока «выйти в деньги». Также на рынке появляются копии, что тоже снижает прайс. Ряд позиций остался без изменений, здесь можно отметить российских поставщиков масла, расходных материалов. Третий тренд – это рост в основном касается европейских и американских поставщиков, в среднем рост до 20%.

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Факторы, влияющие на стоимость запасных частей, которые мы импортируем:

  • мировая инфляция
  • рост курса валют
  • сложности с оплатой
  • долгая и дорогая логистика
  • финансовые риски

В случае с запчастями российского производства на цену влияет общая инфляция, высокая кредитная ставка и стоимость сырья или производственных мощностей, которые могут импортироваться. Мой прогноз – рост цен на уровне инфляции. Причин для резкого роста или падения нет, так как основные каналы поставки сформированы и рынок плюс/минус в балансе.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 235
02.02.2025 
Фото:Depositphotos
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