В России появилась возможность купить один из самых роскошных и эксклюзивных Мерседесов

Mercedes-Maybach SL 680 доступен для заказа в России по цене 45 млн рублей

На российском рынке автомобилей класса люкс появилось предложение, способное вызвать как восхищение, так и недоумение – Mercedes-Maybach SL 680 за 45 миллионов рублей.

Эта цена почти вдвое превышает стоимость аналогичной модели в Германии (около 25,3 млн рублей с учетом НДС).

Mercedes-Maybach SL 680

Объявление на «Авто.ру» о продаже Mercedes-Maybach SL 680 выглядит, мягко говоря, интригующе. Отсутствие фотографий конкретного автомобиля, использование только официальных снимков производителя и неопределенность со сроками поставки – все это создает ореол таинственности и, одновременно, вызывает вопросы о реальности предложения.

Дело в том, что, согласно заявлениям Mercedes-Maybach, первые европейские клиенты получат свои автомобили не раньше весны 2025 года. Следовательно, предлагаемый в России автомобиль, скорее всего, существует лишь в проекте, и покупатель фактически оплачивает место в очереди и услуги по импорту.

Интерьер Mercedes-Maybach SL 680

Mercedes-Maybach SL 680 – это не просто модификация AMG SL 63. Он лишен задних сидений, превращаясь в полноценный двухместный родстер, что подчеркивает его премиальный статус. Дизайн экстерьера и интерьера выполнен в фирменном стиле Maybach, а для повышения комфорта были переработаны опоры двигателя, подвеска и выпускная система, а также добавлена дополнительная шумоизоляция.

Под капотом установлен 4,0-литровый битурбированный V8, развивающий 585 л. с., который работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода 4Matic+. Однако, несмотря на идентичную мощность, SL 680 медленнее AMG SL 63. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды вместо 3,6 секунд, а максимальная скорость снижена с 315 до 260 км/ч.

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Источник: Auto.ru