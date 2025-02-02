Как сэкономить на владении автомобилем? Вот несколько действительно эффективных советов

Эксперт Матвеев дал советы, помогающие сэкономить на обслуживании автомобиля

Стоимость владения автомобилем в России постоянно растет, поэтому вопрос экономии становится все более актуальным. Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев поделился ценными советами для российских водителей, как снизить расходы на топливо и обслуживание автомобиля, учитывая срок его эксплуатации.

Первый и, пожалуй, самый важный шаг – определить, как долго вы планируете пользоваться автомобилем. Это определяет подход к обслуживанию и ремонту.

Краткосрочное использование (до нескольких лет): В этом случае нет смысла вкладывать значительные средства в капитальный ремонт кузова или двигателя. Можно использовать более дешевые масла и фильтры. Экономия здесь – приоритет. Риски, связанные с отсроченным ремонтом, будут менее существенны, чем при длительном использовании автомобиля.

Долгосрочное использование (более нескольких лет): Если автомобиль почти новый, или вы не планируете его продавать в ближайшем будущем, экономия на обслуживании и ремонте может обернуться серьезными проблемами. Пренебрежение, например, коррозией приведет к значительно более дорогим ремонтным работам в будущем. Инвестиции в качественное обслуживание в этом случае окупятся в долгосрочной перспективе.

Чтобы снизить расходы на топливо, можно перейти с 95-го на 92-й бензин, если это позволяет сделать модель автомобиля, рассказал Матвеев. Агрессивный стиль вождения (резкие ускорения и торможения) значительно увеличивает расход топлива. Плавное вождение, соблюдение скоростного режима и предвидение дорожной обстановки – залог экономии. Выбирайте кратчайшие маршруты, используя навигаторы. Анализируйте свои поездки и старайтесь избегать ненужных выездов. Часто прогулка пешком, на велосипеде, или использование общественного транспорта (метро, автобус) могут оказаться более эффективными и экономичными вариантами.

Договаривайтесь с коллегами, живущими в одном районе, о совместном использовании одного автомобиля для поездок на работу. Это значительно снизит расходы на топливо для каждого участника.

Многие АЗС и банки предлагают программы лояльности, которые позволяют сэкономить на топливе. Не стоит пренебрегать этими возможностями.

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Источник: Lenta.ru