Первый кроссовер Xiaomi поступит в продажу этим летом

Продажи первого кроссовера Xiaomi Yu7 начнутся в КНР в июне 2025 года

Рынок электромобилей вот-вот получит серьезного игрока: компания Xiaomi, известная своими смартфонами и гаджетами, готовится к дебюту своего первого кроссовера – Yu7.

Запланированный на лето 2025 года старт продаж в Китае обещает стать громким событием, особенно учитывая амбициозные характеристики и заявленную цену, которая напрямую конкурирует с Tesla Model Y.

Xiaomi Yu7

Yu7 – это не просто очередной электромобиль. Его габариты впечатляют: длина 4999 мм и колесная база 3000 мм указывают на просторный салон, способный комфортно разместить пять человек. При этом Xiaomi не забыла о динамике. Двухмоторная система полного привода, с электромоторами на передней и задней осях, развивает внушительные 681 л.с. Максимальная скорость 253 км/ч.

Ключевым фактором, определяющим дальность поездки, является литиевая батарея от CATL – ведущего мирового производителя батарей для электромобилей. Xiaomi предлагает три варианта комплектации, отличающиеся емкостью батареи и, соответственно, запасом хода: 750 км, 760 км и 670 км без подзарядки.

Xiaomi Yu7

Однако, пожалуй, самый интересный аспект – это цена. Xiaomi намерена предложить Yu7 по цене от 250 000 юаней, что эквивалентно примерно 3,4 миллионам рублей по текущему курсу. Это напрямую позиционирует автомобиль как конкурента Tesla Model Y, которая продается в Китае по схожей цене.

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Источник: CarNewsChina