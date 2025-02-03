У виновника ДТП нет полиса? Страховую все равно обяжут заплатить

Страховщиков заставят платить за ущерб, даже если у виновника нет полиса ОСАГО

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, согласно которому страховщик заплатит компенсацию, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО.

Депутат напоминает, что сегодня управление транспортными средствами водителями, не имеющими полиса ОСАГО, превратилось в массовую проблему. И законопослушный водитель, оформивший полис и признанный потерпевшим в ДТП с водителем без полиса, рискует просто не получить компенсацию.

Конечно, он может потребовать ее через суд, но такие суды могут длиться годами, и многие с этим даже не связываются.

Нилов предлагает следующую схему: если у водителя есть полис ОСАГО и он признан потерпевшим в ДТП, его страховая компания сначала возместит ущерб, а потом взыщет эти средства с виновника в порядке регресса. И тогда у потерпевшего не будет никаких проблем.

На это у страховщиков есть ресурсы: штат сотрудников и большой опыт работы. Кроме того, издержки по дополнительной работе юристов они также смогут легко взыскать с виновника ДТП.

Это не только решит проблемы потерпевшего, но и будет способствовать тому, чтобы водителей без полиса ОСАГО было за рулем как можно меньше – это просто станет невыгодным. Депутат ссылается на опыт Белоруссии, где подобный механизм с успехом применяется. Там подобные проблемы решает Белорусское бюро по транспортному страхованию, аналог нашего РСА.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сейчас страховые начнут ныть, что они разорятся – либо нужно поднимать тарифы. И законопроект окажется в корзине, как уже было не раз.

Между тем, в 2023 году разница между сборами (за продажу полисов) и выплатами пострадавшим за вычетом процента на осуществление страховой деятельности и обязательных взносов составила 123,1 млрд рублей! Этого достаточно, чтобы полностью взять на себя подобные расходы.

Но страховым выгоднее продавать дополнительные продукты: ты доплати еще немного – и будет у тебя полис с расширением на случай ДТП с водителем, у которого полиса нет. Предлагают платить и за себя, и за того парня.

Между тем, количество «тех парней» не уменьшается. По данным РСА на октябрь 2024 года, из 36 млн водителей в стране полис ОСАГО не имеют от 2,5 до 3 млн водителей.

В свою очередь, Минфин уже дал отрицательный отзыв на этот законопроект, посчитав, что нововведение приведет к увеличении нагрузки на резервы страховых компаний и в конечном итоге – к росту стоимости ОСАГО.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Ярослав Нилов/ Telegram, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram, Минфин России/Telehram