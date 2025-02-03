Этот внедорожник теперь может буксировать дом на колесах, лодку и квадроциклы

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Внедорожник 4х4 Jetour T2 получил в России одобрение на буксировку прицепов

Китайский внедорожник Jetour T2 получил одобрение на установку буксировочного устройства (фаркопа) и буксировку прицепов. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

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Соответствующая информация внесена в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), оно распространяется на все версии Jetour T2, представленные на рынке России, включая комплектацию Discovery с автоматической коробкой передач.

«Допустимая масса буксируемого прицепа, не оснащенного собственной тормозной системой, составляет 750 кг, оснащенного тормозной системой – 1600 кг. Это позволяет использовать подавляющее большинство распространенных в России моделей прицепов для легковых автомобилей, а также значительную часть доступных на рынке прицепов-кемперов», – уточнили в пресс-службе.
Jetour T2
Jetour T2

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Благодаря такой возможности можно перевозить на прицепе необходимый инвентарь для активного отдыха – лодки, катера, квадроциклы, кроссовые мотоциклы и другие.

Наличие у Т2 системы кругового обзора 360° c возможностью обзора пространства под автомобилем (180°) делает маневрирование с прицепом даже в ограниченном пространстве более удобным и безопасным.

Напомним, дебют Jetour T2 на российском рынке состоялся весной 2024 года, модель стала первой во внедорожной линейки бренда «Т».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба «Джетур Мотор Рус»

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 28
03.02.2025 
Фото:Jetour
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