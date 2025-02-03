Даже водители с опытом совершают эти ошибки при заправке автомобиля на АЗС

Водителям напомнили о некоторых нюансах при заправке автомобиля на АЗС

Несмотря на кажущуюся простоту процесса заправки автомобиля на АЗС, в Сети можно найти массу роликов – от смешных до трагичных. Эксперты напоминают о некоторых нюансах при посещении заправки.

О необходимости залить топливо в бензобак напомнит контрольная лампа его уровня, обычно это оранжевый индикатор на циферблате бензомера, рядом с красной зоной шкалы. На современных машинах лампочку заменили на желтый символ бензоколонки. Он загорается, когда стрелка достигнет красной зоны.

Как правило, рекомендованный тип топлива для конкретной машины указан на наклейке, расположенной на крышке лючка бензобака (или за ним). Иногда наклейку могут нанести непосредственно на саму крышку, например слово Diesel. Еще может быть информация, что допускается только обычное дизтопливо (не биодизель).

В случае с бензином указывается подходящий вид топлива, например: «95/98» или «min. 95». Это значит, что, в идеале, нужно заправлять АИ-98, но допускается и использование АИ-95. Часто указывается: «Только неэтилированный бензин», на английском фраза выглядит так: «unleaded fuel only». Но такое встречается довольно редко, даже в самых отдаленных регионах России найти бензин с добавлением тетраэтилсвинца практически невозможно.

Указания по допустимому виду и сорту топлива можно найти в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Но мануалы обычно идут сразу ко всем версиям и комплектациям, поэтому автовладельцу придется самому разбираться, что из указанного относится именно к его модели авто.

Стоит напомнить, что заправка любых автомобилей (не важно, газ это или бензин/дизель) с запущенным двигателем запрещена (согласно ст. 34 федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). Также на бензоколонке ввиду повышенной пожароопасности строго запрещено курить и пользоваться спичками и зажигалками. И не забывайте перед тем, как выехать с парковки, вынуть пистолет из бака.

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Источник: autonews.ru