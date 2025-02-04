Авторынок-2025: стоит ли покупателям ждать снижения цен на автомобили?

Пиголкин: набирают популярность заказы авто из-за рубежа конечным покупателем

Эксперты в один голос твердят, что россияне будут меньше покупать новые автомобили из-за повышения ставок утильсбора и слишком высоких процентов по автокредитам.

Так чего же нам ждать от рынка в 2025 году? Продажи резко рухнут или люди просто привыкнут к новым ценам, но обновлять свои автопарки все равно будут? А может, станут активнее присматриваться ко вторичному рынку?

Или же производителям придется снижать цены, чтобы не терять покупателей? На эти вопросы «За рулем» ответил специалист.

Сергей Пиголкин, основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick:

– В России сейчас затоваривание рынка новых автомобилей – по отчетам импортеров, запасов ввезенных до повышения утильсбора автомобилей хватит на полгода. Поэтому резкого повышения цен ожидать не стоит. Однако долгосрочно импортеры не смогут игнорировать факторы курса рубля и повышенного утильсбора, постепенно цены будут расти, что уже происходит с рядом моделей.

Автокредиты становятся все менее доступными, это окажет давление на продажи. Выиграют те бренды, которые смогут дать свой кредитный продукт со сниженной ставкой.

Другой набирающий популярность тренд – заказ нового и с пробегом автомобиля напрямую из-за рубежа конечным покупателем. В таком случае не нужно платить коммерческий утильсбор.

Наиболее востребованы сейчас к ввозу автомобили с пробегом и возрастом 3-5 лет из Южной Кореи, Китая. Таким образом спрос смещается в сторону проверенных и популярных автомобилей корейских, японских и европейских брендов с небольшим пробегом.

В совокупности, это приведет к снижению объемов продаж новых автомобилей на 10-15%, но не думаю, что стоит ждать провала продаж.