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Авторынок-2025: стоит ли покупателям ждать снижения цен на автомобили?

Пиголкин: набирают популярность заказы авто из-за рубежа конечным покупателем

Эксперты в один голос твердят, что россияне будут меньше покупать новые автомобили из-за повышения ставок утильсбора и слишком высоких процентов по автокредитам.

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Так чего же нам ждать от рынка в 2025 году? Продажи резко рухнут или люди просто привыкнут к новым ценам, но обновлять свои автопарки все равно будут? А может, станут активнее присматриваться ко вторичному рынку?

Или же производителям придется снижать цены, чтобы не терять покупателей? На эти вопросы «За рулем» ответил специалист.

Сергей Пиголкин, основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick:

– В России сейчас затоваривание рынка новых автомобилей по отчетам импортеров, запасов ввезенных до повышения утильсбора автомобилей хватит на полгода. Поэтому резкого повышения цен ожидать не стоит. Однако долгосрочно импортеры не смогут игнорировать факторы курса рубля и повышенного утильсбора, постепенно цены будут расти, что уже происходит с рядом моделей.

Автокредиты становятся все менее доступными, это окажет давление на продажи. Выиграют те бренды, которые смогут дать свой кредитный продукт со сниженной ставкой.

Другой набирающий популярность тренд – заказ нового и с пробегом автомобиля напрямую из-за рубежа конечным покупателем. В таком случае не нужно платить коммерческий утильсбор.

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Наиболее востребованы сейчас к ввозу автомобили с пробегом и возрастом 3-5 лет из Южной Кореи, Китая. Таким образом спрос смещается в сторону проверенных и популярных автомобилей корейских, японских и европейских брендов с небольшим пробегом.

В совокупности, это приведет к снижению объемов продаж новых автомобилей на 10-15%, но не думаю, что стоит ждать провала продаж.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3640
04.02.2025 
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