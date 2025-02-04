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Как по рисунку износа шин предупредить возможную поломку автомобиля — объясняем

Эксперты связали состояние шин с наличием серьезной неисправности в автомобиле

Шины являются своеобразным индикатором скрытых проблем автомобиля, поэтому своевременная проверка состояния покрышек может предотвратить серьезные поломки в автомобиле. Эксперты издания Pravda.Ru объяснили, какие проблемы можно выявить по износу покрышек.

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«Износ по типу "зубьев пилы" указывает на изношенные шаровые опоры, ступичные подшипники или резинометаллические шарниры. Проплешины на протекторе часто связаны с износом амортизаторов – колесо не полностью касается дороги, что приводит к неравномерному стиранию резины. Проблема стирания с одной стороны связана с неправильным углом установки колес или неисправностями в подвеске», – перечисляют эксперты.

Шины обеспечивают сцепление с полотном трассы и помогают своевременно обнаружить неисправности подвески.

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При появлении на протекторе нестандартных зон износа необходимо сразу же обратиться в сервис, таким образом можно избежать дорогостоящего ремонта, а также обеспечить безопасное управление автомобилем.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 140
04.02.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
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