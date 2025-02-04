Есть шанс стать хозяином спорткара Шумахера — машину выставили на торги

На аукционе Sotheby's продадут Ferrari F355 1996 года пилота Ф-1 Шумахера

Британский аукционный дом Sotheby's продаст на торгах итальянский спортивный автомобиль Ferrari F355 величайшего гонщика всех времен Михаэля Шумахера.

Отмечается, что пилот Формулы-1 пользовался автомобилем 1996 года выпуска в период с 1996 по 2002 годы, затем у машины появился новый владелец.

Ferrari F355 оснащен двигателем V8 объемом 3,5 л, и автоматической коробкой передач. На задней части сиденья водителя красуется автограф Шумахера.

Новому покупателю Ferrari F355 достанется также сертификат, подтверждающий, что у автомобиля оригинальные шасси, трансмиссия и кузов. На сайте Sotheby's в описании лота говорится, что Шумахер лично настраивал 6-ступенчатую коробку передач спорткара.

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Источник: rmsothebys.com