Кризис среднего возраста у мужчин негативно отражается на статистике ДТП

Страховщики выяснили, водители какого возраста чаще остальных попадают в ДТП

Самый большой уровень аварийности на дорогах в 2024 году зафиксирован в Москве, Краснодарском крае и Новосибирской области. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе проведенного исследования.

Отмечается, что аварийность в регионах РФ в целом за год выросла на 4%. Одним из лидеров по приросту числа дорожных происшествий стала Республика Татарстан – количество аварий в этом регионе выросло более чем на 15%.

По данным Страхового Дома ВСК, максимальное число дорожных происшествий зафиксировано в Москве.

«В топ наиболее аварийных регионов в 2024 году вошли: Москва – 8,77%; Краснодарский край – 7%; Московская область – 6,6%; Новосибирская область – 3%; Челябинская область – 3%; Ростовская область – 2,5%, Санкт-Петербург – 2%», – говорится в исследовании.

Чаще всего в ДТП попадали владельцы автомобилей ВАЗ (17,6%), Toyota (7,9%), Hyundai (6,6%), Kia (5,8%), Renault (4,6%), Nissan (3,85%) и Volkswagen (3,34%). Примечательно, что мужчины в возрасте 35-44 года признаны самыми опасными водителями – на их долю пришлось 83% аварий (в 2023 году – 80%). При этом количество женщин-виновниц ДТП, наоборот, снизилось на 20%.

Порядка 18% всех ДТП произошло по вине водителей из корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.). Пик ДТП в 2024 году пришелся на январь (14,7% по ОСАГО). А самым опасным днем недели стала пятница – вероятность попадания в аварию в этот день страховщики оценили в 16,24%.

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Источник: пресс-служба ВСК