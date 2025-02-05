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Пользователям каршеринга назвали способы экономии при аренде автомобиля

Эксперт Петрович объяснил причины роста тарифов на услугу каршеринга

Ситуация с ростом тарифов на услуги каршеринга должна стабилизироваться на фоне сезонного снижения затрат на обслуживание. Таким мнением в беседе с «За рулем» поделился менеджер Yandex-Pro.Com Максим Петрович.

Цены на тарифы у московских операторов каршеринга с начала 2025 года выросли с 8-9 рублей за минуту аренды в конце 2024 года до 14-16 руб./мин в начале текущего года. Комментируя ситуацию, Петрович подчеркнул, что многолетний опыт работы в сфере агрегации пассажирских перевозок через платформу Яндекс помогает отслеживать тенденции на рынке городской мобильности.

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Мнение эксперта

Максим Петрович, менеджер Yandex-Pro.Com:

Недавний рост цен на услуги каршеринга в Москве вызвал закономерные вопросы у пользователей. Давайте разберем ситуацию с профессиональной точки зрения. Работая в тесном контакте с автопарками и понимая структуру расходов на содержание автомобилей, мы выделили несколько ключевых факторов, повлиявших на повышение тарифов.

По мнению Петровича, на росте тарифов сказалось существенное увеличение стоимости техобслуживания автомобилей. По оценкам Yandex-Pro.Com, расходы на запчасти и сервисное обслуживание выросли на 35-40% за последние годы. Еще одной причиной является увеличение количества страховых случаев в зимний период, которое привело к пересмотру тарифов на услуги страховщиков. Также повлияли сложности с логистикой при поставке запчастей – сроки на их доставку увеличились, а ремонт подорожал.

«Важно отметить, что зимний период традиционно является более затратным для автопарков. Это связано с повышенным износом автомобилей, увеличением расхода топлива, необходимостью дополнительного обслуживания и более частыми случаями повреждений», – перечислил собеседник «За рулем».

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Основываясь на опыте работы с агрегаторами и понимании рыночных механизмов, Петрович прогнозирует, что в ближайшие месяцы ситуация с тарифами у операторов каршеринга должна стабилизироваться. Этому будут способствовать адаптация рынка к новым условиям, оптимизация расходов компаний и сезонное снижение затрат на обслуживание

Всем пользователям каршеринга Петрович рекомендует планировать поездки заранее, использовать функцию предварительного бронирования, пользоваться программами лояльности и пакетными предложениями операторов каршеринга. Кроме того, можно использовать альтернативные виды транспорта, резюмировал Петрович.

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 119
05.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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