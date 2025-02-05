В России представили новые отечественные минивэны
В России представлены новые минивэны Соболь NN, которые были продемонстрированы на Горьковском автозаводе председателем комитета Госдумы Ярославом Ниловым.
Автомобили предназначены для больших семей и обеспечивают комфортную перевозку 6-7 человек с возможностью взять с собой крупногабаритный багаж, включая детские коляски и велосипеды.
Линейка включает комфортный минивэн Соболь NN, который сочетает высокий уровень комфорта и безопасности, а также эргономичный салон с трансформируемыми сиденьями, позволяющими менять пространство в зависимости от потребностей.
Есть также версия Соболь NN 4х4, которая подходит для сложных климатических условий и сельской местности. Это автомобиль с высокой проходимостью, оснащенный полным приводом, но при этом сохранивший комфорт.
Для нужд активных семей и работы предложен Соболь NN 4x4 Комби. Грузопассажирский вариант отличается просторным багажником, который вмещает до 5 кубометров груза, и раскладывающимся сиденьем, превращающимся в спальное место.
Также представлен классический Соболь Бизнес 4х4, пользующийся популярностью среди российских семей благодаря своей простоте и надежности. Все автомобили комплектуются новым дизельным мотором G 2.5, обеспечивающим хорошую экономичность и мощность для различных условий эксплуатации.
Напомним, что первыми отечественными эти минивэны считаться не могут, так как ранее был семейный полноприводный минивэн АВТОВАЗа Надежда (ВАЗ-2120; выпускался с 1998 по 2006 годы) и газовский Соболь Баргузин (модель ГАЗ-2217; выпускается с 1999 года и до сих пор).
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Источник: CTT