В России представили новые отечественные минивэны

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов ознакомился с новыми минивэнами Соболь NN

В России представлены новые минивэны Соболь NN, которые были продемонстрированы на Горьковском автозаводе председателем комитета Госдумы Ярославом Ниловым.

Автомобили предназначены для больших семей и обеспечивают комфортную перевозку 6-7 человек с возможностью взять с собой крупногабаритный багаж, включая детские коляски и велосипеды.

Линейка включает комфортный минивэн Соболь NN, который сочетает высокий уровень комфорта и безопасности, а также эргономичный салон с трансформируемыми сиденьями, позволяющими менять пространство в зависимости от потребностей.

Есть также версия Соболь NN 4х4, которая подходит для сложных климатических условий и сельской местности. Это автомобиль с высокой проходимостью, оснащенный полным приводом, но при этом сохранивший комфорт.

Для нужд активных семей и работы предложен Соболь NN 4x4 Комби. Грузопассажирский вариант отличается просторным багажником, который вмещает до 5 кубометров груза, и раскладывающимся сиденьем, превращающимся в спальное место.

Также представлен классический Соболь Бизнес 4х4, пользующийся популярностью среди российских семей благодаря своей простоте и надежности. Все автомобили комплектуются новым дизельным мотором G 2.5, обеспечивающим хорошую экономичность и мощность для различных условий эксплуатации.

Напомним, что первыми отечественными эти минивэны считаться не могут, так как ранее был семейный полноприводный минивэн АВТОВАЗа Надежда (ВАЗ-2120; выпускался с 1998 по 2006 годы) и газовский Соболь Баргузин (модель ГАЗ-2217; выпускается с 1999 года и до сих пор).

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Источник: CTT