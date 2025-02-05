В Московской области продают красавца Opel Kapitän 1939 года выпуска. Дорого

В России выставлен на продажу 86-летний Opel Kapitän за 5,5 млн рублей

На платформе «Авито Авто» появилась редкая возможность приобрести в Московской области винтажный автомобиль Opel Kapitän 1939 года выпуска.

Этот западногерманский седан бизнес-класса производила компания GM Opel с 1939 по 1940 год. Модельный ряд включал как двух-, так и четырёхдверные седаны, а также кабриолет.

Всего за этот краткий период было выпущено 25 371 автомобилей, что для того времени считалось большим успехом.

Теперь же и в России появился шанс стать владельцем уникального автомобиля. Цена Opel Kapitän составляет 5 500 000 рублей.

Автомобиль оснащён 2,5-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 54 л.с., который позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 16 секунд и достигать максимальной скорости 150 км/ч.

Коробка передач – механическая. Машина окрашена в ярко-вишневый цвет, а её пробег составляет всего 15 тыс. км.

В описании уточняется, что этот Opel Kapitän был в руках одного владельца с 2010 года, он привезен из Германии и в 1980 году прошёл реставрацию в Европе. Автомобиль находится в отличном состоянии, он на ходу и не требует вложений. Также указано, что документы на машину оформлены согласно всем требованиям, с «честной таможней».

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Источник, фото: Авито Авто