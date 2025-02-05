Сколько раз нужно пройти техосмотр, если не получилось с первого раза — объясняем

Вице-президент НАС Хайцеэр напомнил, какие автомобили в России должны пройти ТО

Техосмотр транспортных средств в настоящее время отменен в России для большинства автовладельцев и актуален только для некоторых категорий автомобилей. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Он подчеркнул, что техосмотр один раз в год (раз в полгода, если речь идет о пассажирских перевозках) обязаны проходить машины из автопарков юрлиц. Также должны пройти ТО автомобили, чьи владельцы внесли изменения в их конструкцию, перечислил Хайцеэр.

«Еще это обязательно для владельцев автомобилей старше четырех лет, которые вносят изменения в регистрационные документы, то есть, например, меняют хозяина. Условно, если машине четыре года и ее продают, следующему владельцу, прежде чем поставить ее на учет в Госавтоинспекции, надлежит пройти технический осмотр», – подчеркивает вице-президент НАС.

Главное, чтобы при подготовке транспорта к техосмотру он был в исправном состоянии, подчеркивает Хайцеэр. Речь идет о самом автомобиле и его механизмах, включая рулевое управление и оптику. Все должно полноценно функционировать, а внешних повреждений на корпусе и сколов на стеклах не должно быть, уточняет виц-президент НАС.

«Кстати, выхлоп тоже измеряется, он должен соответствовать экологическим нормам, определенным для данного технического средства», – напомнил эксперт.

Если транспортное средство не пройдет техосмотр с первого раза, автовладельцу нужно будет предъявить авто столько раз, сколько потребуется для выдачи положительного вердикта. В противном случае у владельца не будет возможности проводить с машиной какие-либо регистрационные действия, в том числе выставлять на продажу, подытожил Хайцеэр.

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Источник: m24.ru