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Абсолютно новый кроссовер готовится к дебюту

В Сети появились снимки нового кроссовера Chery T1G во время тестов на трассе

Автобренд Chery готовит к дебюту новый кроссовер, он дополнит семейство Tiggo. Снимки автомобиля с названием T1G в камуфляже во время тестовых испытаний появились в Сети.

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СМИ пишут, что попавший в объектив фотошпионов кроссовер – это Chery T1G, его выход на местном рынке ожидается в 2025 году под именем Tiggo 7L. Судя по снимкам, новинка внешне похожа на ранее выпущенный Chery Tiggo 8L.

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Кроссовер построят на платформе T1X, на которой базируются почти все представленные на рынке России Chery Tiggo, а также получит многоспицевые колесные диски, утопленные дверные ручки и небольшой спойлер сзади.

Chery Tiggo 7L получит несколько силовых установок: речь идет о двух бензиновых агрегатах объемом 1,5 и 1,6 литра, а также плагин-гибридной системе C-DM, построенной на базе турбомотора объемом 1,5 л.

Chery T1G
Chery T1G
Chery T1G
Chery T1G

Источник: китайские автомобили

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
Количество просмотров 787
05.02.2025 
Фото:Соцсети
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