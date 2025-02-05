Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
Toyota анонсировала повторный отзыв более 1700 автомобилей из-за неправильно проведенного ремонта. В этот раз проблема связана со спиральным кабелем рулевой колонки, который может не сработать в случае аварии.
Под отзывную кампанию попадают Toyota Corolla, Corolla Cross, Highlander, Tacoma и Lexus RX/NX, выпущенные в период с февраля по июль 2023 года.
В компании уточнили, что причиной проблемы стала ошибка из-за неправильного ввода данных в систему при проверке замены деталей на сервисе. Из-за этого на дорогах разъезжают автомобили с неисправными рулевыми механизмами. Отмечается, что владельцы указанных моделей могут самостоятельно проверить по VIN-коду на официальном сайте Toyota, попала ли их машина под отзыв.
Несмотря на то, что автоконцерн Toyota лидирует в рейтинге лучших автомобилей, этот инцидент может негативно сказаться на лояльности автовладельцев к бренду.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: 32cars.ru