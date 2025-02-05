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Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв

Toyota повторно отзывает более 1700 авто из-за ошибки при ремонте

Toyota анонсировала повторный отзыв более 1700 автомобилей из-за неправильно проведенного ремонта. В этот раз проблема связана со спиральным кабелем рулевой колонки, который может не сработать в случае аварии.

Под отзывную кампанию попадают Toyota Corolla, Corolla Cross, Highlander, Tacoma и Lexus RX/NX, выпущенные в период с февраля по июль 2023 года.

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В компании уточнили, что причиной проблемы стала ошибка из-за неправильного ввода данных в систему при проверке замены деталей на сервисе. Из-за этого на дорогах разъезжают автомобили с неисправными рулевыми механизмами. Отмечается, что владельцы указанных моделей могут самостоятельно проверить по VIN-коду на официальном сайте Toyota, попала ли их машина под отзыв.

Несмотря на то, что автоконцерн Toyota лидирует в рейтинге лучших автомобилей, этот инцидент может негативно сказаться на лояльности автовладельцев к бренду.

Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 463
05.02.2025 
Фото:Unsplash
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