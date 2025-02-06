Как доехать до заправки с пустым баком — есть несколько приемов
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда топливо в бензобаке машины на исходе, а до ближайшей АЗС ехать несколько километров. Как в этом случае уменьшить расход топлива и добраться до заправки, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.
Чтобы сэкономить остатки горючего, необходимо изменить стиль вождения и отключить ненужные системы. Речь идет о кондиционере, мультимедиа, подогреве сидений, а также зарядном устройстве для смартфона. Все эти опции увеличивают нагрузку на двигатель, как итог – топлива расходуется больше.
«Перейти на плавный стиль вождения, нужно помнить, что резкие ускорения и торможения увеличивают расход бензина. Заблаговременно замечать светофоры и пешеходные переходы, чтобы избегать лишних остановок. Если светофор скоро загорится зеленым, лучше сбросить скорость, но не останавливаться полностью и плавно продолжить движение без резкого разгона», – советуют эксперты.
Также следует на трассе поддерживать «круизную скорость» – на одинаковой скорости, без резких маневров расход топлива будет минимальным.
Таким образом, чтобы не остаться на трассе с пустым баком в автомобиле, важно избегать резких ускорений, отключать энергозатратные системы и двигаться плавно. Следуя этим советам, с минимальным количеством топлива можно дотянуть до ближайшей АЗС.
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