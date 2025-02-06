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Топ-5 причин, по которым водителя могут оштрафовать за ремонт авто в дворе

Autonews: ремонт автомобиля в собственном дворе может привести к штрафам

Например, если при ремонте на землю попадут токсичные жидкости, такие как масло, тормозная жидкость или антифриз, водителя могут оштрафовать от 3000 до 5000 рублей за загрязнение окружающей среды.

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Шумные работы, например использование компрессора или шлифовальной машинки, также могут стать причиной штрафа, особенно если они проводятся в ночное время или в выходные. В таких случаях штраф может составить от 1000 до 2000 рублей.

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Также стоит помнить, что настройка мотора в жилой зоне не может длиться более 5 минут, иначе нарушителю придется заплатить штраф от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона.

Еще одним нарушением является неправильное место для ремонта. Некоторые автомобилисты паркуются на газоне для осуществления ремонта, это может обернуться штрафом до 5000 рублей для физических лиц и до 300 тыс. – для юридических.

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И наконец, если автомобиль будет оставлен на длительный срок без ремонта, он может привлечь внимание бдительных граждан, его могут признать бесхозяйным и эвакуировать, что приведет к дополнительным неприятностям для владельца. Причем сделать это могут даже без разрешения собственника.

Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 147
06.02.2025 
Фото:Depositphotos
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