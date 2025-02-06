Топ-5 причин, по которым водителя могут оштрафовать за ремонт авто в дворе

Autonews: ремонт автомобиля в собственном дворе может привести к штрафам

Например, если при ремонте на землю попадут токсичные жидкости, такие как масло, тормозная жидкость или антифриз, водителя могут оштрафовать от 3000 до 5000 рублей за загрязнение окружающей среды.

Шумные работы, например использование компрессора или шлифовальной машинки, также могут стать причиной штрафа, особенно если они проводятся в ночное время или в выходные. В таких случаях штраф может составить от 1000 до 2000 рублей.

Также стоит помнить, что настройка мотора в жилой зоне не может длиться более 5 минут, иначе нарушителю придется заплатить штраф от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона.

Еще одним нарушением является неправильное место для ремонта. Некоторые автомобилисты паркуются на газоне для осуществления ремонта, это может обернуться штрафом до 5000 рублей для физических лиц и до 300 тыс. – для юридических.

И наконец, если автомобиль будет оставлен на длительный срок без ремонта, он может привлечь внимание бдительных граждан, его могут признать бесхозяйным и эвакуировать, что приведет к дополнительным неприятностям для владельца. Причем сделать это могут даже без разрешения собственника.

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Источник: Autonews