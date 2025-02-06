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Механике верен только АВТОВАЗ: доля машин с АКП достигла рекордных значений

«Автостат»: доля «автоматов» на российском рынке новых машин достигла рекордных 69%

За 2024 год на российском авторынке реализовано около 1,1 миллиона новых легковушек с автоматической трансмиссией (АТ), сообщает источник, под АТ понимая все варианты коробки передач, кроме механической, предполагающей наличие педали сцепления – классические автоматы с гидротрансформатором, разновидности роботизированных КП, а также вариаторы.

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При этом более половины (53%) всех проданных легковых автомобилей с АТ принадлежат четырем маркам. В лидерах числится Haval, за прошлый год продавший 176,8 тыс. «двухпедальных» машин. Остальные три – это Geely (148,4 тыс. шт.), Chery (148,1 тыс. шт.) и Changan с результатом 106 тысяч машин с АТ.

Селектор трансмиссии Haval Jolion российской сборки
Селектор трансмиссии Haval Jolion российской сборки

В десятку представленных в РФ брендов, делающих упор на автоматическую трансмиссию, в 2024 году также вошли Omoda, Exeed, Lada, Belgee, Jetour и Tank, однако ни у одной из этих марок продажи машин с автоматами, роботами и вариаторами не перевалили за 50 тысяч экземпляров.

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Но есть и другой интересный факт: если у Haval и Jetour доля «автоматических» комплектаций составляет 93%, у Chery – 94%, а Belgee, Exeed и Omoda комплектуют автоматами все 100% своей продукции для РФ, то у отечественного бренда Lada этот показатель составляет всего 9%.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 90
06.02.2025 
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