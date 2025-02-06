#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Altima
16 февраля
В Россию привезли новый крупный японский седан: достойная и доступная замена Camry
В РФ появилась возможность заказать новый...
Прямой аналог нашего УАЗ-469 – четырехдверный ARO 241 в армейском исполнении.
16 февраля
Как бодались «козлики» — советский и румынский
Эксперт Канунников вспомнил историю конкуренции...
Интерьер Infiniti QX80
16 февраля
В Россию приехал достойный конкурент Land Cruiser: подробности и цены
В РФ появился в продаже топовый Infiniti QX80...

Мерседес и Тойоту задержали судебные приставы за гигантские долги по штрафам

Владельцы Mercedes-Benz и Toyota накопили долгов по штрафам на 700 тыс. рублей

В Москве судебные приставы вместе с сотрудниками «Московского паркинга» провели рейд, в ходе которого были задержаны два автомобиля – Mercedes-Benz и Toyota.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Эти машины были эвакуированы на спецстоянку из-за того, что их владельцы не оплатили штрафы, в том числе за парковку, в срок. В результате накопленный долг составил более 700 тыс. рублей, из которых 340 тыс. рублей – это штрафы за нарушение правил парковки.

Ситуация, когда водители не оплачивают штрафы вовремя, не является редкостью. Однако подобные рейды проводятся регулярно, и такие совместные рейды судебных приставов-исполнителей и «Московского паркинга» помогают лучше бороться с нарушениями.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В случае, если собственники автомобилей продолжают игнорировать штрафы, машины могут быть перемещены на специальную стоянку, и забрать их можно только после того, как долг будет полностью погашен.

Проверить наличие задолженности и оплатить штрафы можно через мобильное приложение «Парковки России». Оплатить штрафы нужно в течение 60 дней с момента вынесения постановления. Если срок прошел, сумма долга может увеличиться, а к должникам будут применены дополнительные меры взыскания.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 130
06.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0