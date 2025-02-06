Мерседес и Тойоту задержали судебные приставы за гигантские долги по штрафам

Владельцы Mercedes-Benz и Toyota накопили долгов по штрафам на 700 тыс. рублей

В Москве судебные приставы вместе с сотрудниками «Московского паркинга» провели рейд, в ходе которого были задержаны два автомобиля – Mercedes-Benz и Toyota.

Эти машины были эвакуированы на спецстоянку из-за того, что их владельцы не оплатили штрафы, в том числе за парковку, в срок. В результате накопленный долг составил более 700 тыс. рублей, из которых 340 тыс. рублей – это штрафы за нарушение правил парковки.

Ситуация, когда водители не оплачивают штрафы вовремя, не является редкостью. Однако подобные рейды проводятся регулярно, и такие совместные рейды судебных приставов-исполнителей и «Московского паркинга» помогают лучше бороться с нарушениями.

В случае, если собственники автомобилей продолжают игнорировать штрафы, машины могут быть перемещены на специальную стоянку, и забрать их можно только после того, как долг будет полностью погашен.

Проверить наличие задолженности и оплатить штрафы можно через мобильное приложение «Парковки России». Оплатить штрафы нужно в течение 60 дней с момента вынесения постановления. Если срок прошел, сумма долга может увеличиться, а к должникам будут применены дополнительные меры взыскания.