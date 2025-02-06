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Итальянский автобренд вывел на тесты одну из шести новинок — фото уже в Сети

Заряженную 830-сильную версию Ferrari 296 GTB сняли во время тестовых испытаний

Компания Ferrari анонсировала выпуск в 2025 году сразу шести новинок, одну из которых уже сняли фотошпионы во время тестовых испытаний на дорогах.

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Ferrari 296 GTB
Ferrari 296 GTB

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Судя по снимкам, тестируется заряженная версия супергибрида 296 GTB, которую могут официально представить под индексом VS уже весной текущего года.

Кузов новинка закрыт плотным камуфляжем, но по свидетельствам фотошпионов, 296 VS отличает собственный более агрессивный аэродинамический обвес. В него войдут модифицированный передний бампер, увеличенный спойлер и новый диффузор.

Ferrari 296 GTB
Ferrari 296 GTB

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Также суперкар получит облегченные колесные диски с карбон-керамическими тормозами. В технической части версию VS доработают, чтобы уменьшить массу и увеличить отдачу силовой установки.

Актуальная версия Ferrari 296 GTB оснащается двигателем V6 объемом 3,0 л в сочетании с электромотором, совокупная мощность которых достигает 830 л.с., а для разгона до 100 км/ч суперкару потребуется всего 2,9 секунды. Запаса хода на электрической тяге хватит до 25 км.

Ferrari 296 GTB
Ferrari 296 GTB

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 154
06.02.2025 
Фото:Carscoops
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