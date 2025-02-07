Компетенции, престиж и партнерство: как «Газпром нефть» формирует кадровый резерв для отрасли

Современная промышленность нуждается в квалифицированных специалистах, которые готовы к реальной работе еще на этапе обучения

Среднее профессиональное образование играет в этом ключевую роль: оно позволяет студентам получить практические навыки и адаптироваться к требованиям бизнеса. Уже более двух лет «Газпром нефть» системно развивает сотрудничество с колледжами в регионах своего присутствия в рамках программы «Лига колледжей», помогая студентам выстраивать карьерные траектории, а предприятиям — готовить перспективные кадры.

Проект направлен на адаптацию образовательных программ под задачи бизнеса, повышение квалификации преподавателей и создание условий для практического обучения. В Омске оператор бизнеса масел компании — «Газпромнефть – смазочные материалы» — сотрудничает с Омским промышленно-экономическим колледжем, филиалом Сибирского казачьего института технологий и управления, а также Институтом среднего профессионального образования и довузовской подготовки ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул, что Омский завод смазочных материалов стал площадкой, где студенты могут осваивать будущую профессию в реальных условиях.

– На Омском заводе смазочных материалов создана уникальная система стажировок для старшекурсников. Благодаря ей будущие профессионалы знакомятся с действующими технологическими объектами и формируют необходимые компетенции еще на этапе обучения. Через несколько лет они возвращаются к нам уже в качестве сотрудников, и мы видим, насколько эффективно наше взаимодействие, – рассказал Анатолий Скоромец.

Директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин отметил, что сотрудничество с производственными предприятиями открывает для студентов дополнительные перспективы: «На протяжении многих лет мы ведем системный и результативный диалог с компанией «Газпромнефть - смазочные материалы» в вопросах подготовки кадров для отрасли. Результаты этого партнерства – постоянно повышающийся уровень компетенций наших выпускников и их готовность выполнять задачи реального производства. Взаимодействие в подготовке кадров образования и бизнеса – одно из ключевых условий, позволяющих сформировать конкурентный рынок труда и обеспечить отечественные предприятия достойными молодыми специалистами. А для наших выпускников это хорошие перспективы профессионального развития».

Поддержка среднего профессионального образования позволяет не только готовить специалистов, соответствующих требованиям реального производства, но и дает студентам возможность начать карьеру еще в процессе обучения.