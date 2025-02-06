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Использовать законные методы: юрист о нарушителях, хранящих самокаты в подъездах

Юрист Воропаев объяснил, как законно пресечь хранение самокатов в подъезде дома

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) запрещено хранить в подъездах согласно правилам пожарной безопасности, поэтому с нарушителями нужно бороться. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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«Прежде всего, электросамокаты загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты. С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», – уточнил юрист.

Поэтому если такая проблема, то жильцам дома нужно сообща воздействовать на соседа-нарушителя. Для начала нужно предложить владельцу электросамоката добровольно убрать транспорт из подъезда. И только в случае его отказа подключить меры административного воздействия. Речь идет о том, что нарушителю за такое нарушение выпишут штраф.

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Также Воропаев рекомендует обратиться с жалобой в органы, контролирующие соблюдение противопожарной безопасности в домах. Как вариант, это может быть управляющая компания, на которую возложены эти полномочия, подытожил Воропаев.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 929
06.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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