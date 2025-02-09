В России станет больше беспилотных такси

РБК: в ходе испытаний беспилотных автомобилей с 2022 года произошло 36 ДТП

Министерство экономического развития РФ подвело итоги эксперимента по испытаниям беспилотных автомобилей. С 2022 года зафиксировано 36 ДТП с участием беспилотников, но лишь два из них – по «вине» самих автономных аппаратов. Стоит отметить, что человеческий фактор пока все равно может играть роль, ведь в каждом опытном беспилотнике присутствует оператор-испытатель.

Все остальные ДТП случились по вине других участников дорожного движения, сообщает источник со ссылкой на письмо Минэка главе правительства РФ. И еще интересная статистика: из общего количества (36 ДТП) 26 произошли в автоматизированном режиме, а 10 – когда испытатель брал управление на себя. Все происшествия были незначительными, без пострадавших.

Беспилотный автомобиль в Москве

С апреля 2022-го по ноябрь 2024 года экспериментальные беспилотные автомобили прошли более 8 млн километров в автоматическом режиме, но только 50 км пришлись на полностью автономное движение, без испытателя в салоне, лишь с дистанционным контролем.

Всего же за время эксперимента роботакси совершили более 92 тысяч поездок, из них 70 тысяч — в образовательном центре «Сириус» в Сочи, около 20 тысяч — в казанском Иннополисе и еще 2 тысячи — в Ясенево (Москва). В целом эксперимент признан удачным, и Минэк предлагает продлить его, изменив условия: в частности, в Москве появится больше районов, где можно будет ездить на роботакси.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РБК