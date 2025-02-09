#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

В России станет больше беспилотных такси

РБК: в ходе испытаний беспилотных автомобилей с 2022 года произошло 36 ДТП

Министерство экономического развития РФ подвело итоги эксперимента по испытаниям беспилотных автомобилей. С 2022 года зафиксировано 36 ДТП с участием беспилотников, но лишь два из них – по «вине» самих автономных аппаратов. Стоит отметить, что человеческий фактор пока все равно может играть роль, ведь в каждом опытном беспилотнике присутствует оператор-испытатель.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Все остальные ДТП случились по вине других участников дорожного движения, сообщает источник со ссылкой на письмо Минэка главе правительства РФ. И еще интересная статистика: из общего количества (36 ДТП) 26 произошли в автоматизированном режиме, а 10 – когда испытатель брал управление на себя. Все происшествия были незначительными, без пострадавших.

Беспилотный автомобиль в Москве
Беспилотный автомобиль в Москве

С апреля 2022-го по ноябрь 2024 года экспериментальные беспилотные автомобили прошли более 8 млн километров в автоматическом режиме, но только 50 км пришлись на полностью автономное движение, без испытателя в салоне, лишь с дистанционным контролем.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Всего же за время эксперимента роботакси совершили более 92 тысяч поездок, из них 70 тысяч — в образовательном центре «Сириус» в Сочи, около 20 тысяч — в казанском Иннополисе и еще 2 тысячи — в Ясенево (Москва). В целом эксперимент признан удачным, и Минэк предлагает продлить его, изменив условия: в частности, в Москве появится больше районов, где можно будет ездить на роботакси.

Источник: РБК

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 80
09.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0