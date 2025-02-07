Эти автомобили с пробегом находят покупателя всего за 1-2 дня — список

Toyota RAV4 возглавил топ самых популярных у россиян автомобилей с пробегом

Самыми популярными моделями января 2024 года стали Toyota RAV4 2021 года выпуска, Toyota Land Cruiser Prado 2019 года и BMW X7 2019 года. На объявления о продаже этих машин покупатели откликались чаще всего.

Итогами проведенного исследования поделились специалисты сервиса Авто.ру Бизнес, они проанализировали объявления января от частных продавцов, получившие самое большое количество звонков за первые три дня после публикации о продаже.

Toyota RAV4

«В январе самым популярным стало объявление о продаже внедорожника Toyota RAV4 2021 года выпуска с пробегом 78 тыс. км. Владелец оценил автомобиль в 3,8 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 69 потенциальных покупателей. Объявление о продаже было активно 10 дней», – уточнили в аналитики.

Вторым по популярности стало объявление о Toyota Land Cruiser Prado 2019 года с пробегом 35 тыс. км. по цене 5,4 млн рублей. Потенциальные покупатели позвонили 64 раза, и автомобиль продали всего за два дня.

Замыкает тройку самых популярных предложений января немецкий внедорожник BMW X7 – объявление было активно всего один день, в течение которого по нему позвонили 49 потенциальных покупателей. Пробег автомобиля 2019 года выпуска – 131 447 км, цена – 6,5 млн рублей.

Что касается автомобилей от китайского автопрома, то наиболее популярными и привлекшими максимальное количество звонков за первые три дня стали объявления о продаже Geely Monjaro, Geely Coolray и Changan UNI-K. Из отечественных моделей у покупателей востребованы: Lada Vesta, Lada Largus и Lada Granta.

Быстрее других в январе продавались также автомобили Volkswagen, Lada, Kia, Toyota и Hyundai. Объявления о продаже машин этих марок были актуальны не более пяти дней.

Отмечается, что 59% объявлений с топом по звонкам опубликованы в Москве и Подмосковье, еще 33% пришлись на Петербург и Ленинградскую область. Остальные 8% распределились между Ставропольским краем, Владимирской, Волгоградской, Свердловской областями.

При анализе учитывались предложения об авто не старше семи лет, с пробегом не более 150 тыс. км, имевшие не более трех владельцев по ПТС, не более одного ДТП и не более одного расчета стоимости ремонта.

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Источник: пресс-служба Авто.ру Бизнес