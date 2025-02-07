Лотерея с неизвестным финалом: как отличить хорошую машину с пробегом от плохой

Водителям рассказали, как найти авто в хорошем техническом состоянии на вторичке

Выбор в пользу машины с пробегом в некоторых случаях грозит различными проблемами в будущем. Но если прислушаться к советам экспертов издания Pravda.Ru, на рынке можно найти вполне достояный вариант.

«При выборе подержанного автомобиля не стоит зацикливаться на пробеге, мелких царапинах или дубликате ПТС. Куда важнее проверить техническое состояние и юридическую чистоту машины», – подчеркивают эксперты.

Мнение, что подержанные автомобили с большим пробегом сильно изношены и требуют частого ремонта, не всегда соответствует истине. Модели, которые хорошо обслуживали, способны проехать сотни тысяч километров без серьезных проблем. Самое главное – проверить техническое состояние.

На автомобиле с пробегом могут быть царапины и сколы на кузове, но это естественный износ, и это нормально. Незначительные дефекты не влияют на функционал силового агрегата и легко устраняются. Нужно оценивать состояние кузова в целом на наличие глубокой ржавчины или следов серьезных ДТП.

Некоторые покупатели опасаются дубликатов ПТС, но это не всегда связано с проблемами. Такое бывает, когда у транспортного средства было несколько владельцев или она использовалась в лизинге. Главное – проверить юридическую чистоту машины.