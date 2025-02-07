Сам себе механик: в России возвращается тренд на ремонт своих машин в гаражах
Аналитики выяснили, что почти 40% россиян намерены сами ремонтировать свои авто
Более трети автовладельцев намерены обслуживать и ремонтировать свои автомобили самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Такие выводы сделали специалисты Drive2.ru и аналитического агентства «Автостат» в ходе проведенного онлайн-опроса.
Из более чем двух тысяч опрошенных респондентов таких набралось 35, 9%, каждый четвертый участник опроса (26,4%) планирует обращаться по поводу ремонта и обслуживания машины к независимым СТО, а каждый шестой (16,2%) – к знакомому частному механику.
Только каждый седьмой автовладелец обратится к официальным дилерам, а также проведет ТО, при этом 3,8% сообщили, что будут обслуживать транспортные средства на сетевых СТО. Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.
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Источник: autostat.ru
Фото:Pexels I Drive2 | АВТОСТАТ
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07.02.2025
Фото:Pexels I Drive2 | АВТОСТАТ
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