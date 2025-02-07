#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Сам себе механик: в России возвращается тренд на ремонт своих машин в гаражах

Аналитики выяснили, что почти 40% россиян намерены сами ремонтировать свои авто

Более трети автовладельцев намерены обслуживать и ремонтировать свои автомобили самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Такие выводы сделали специалисты Drive2.ru и аналитического агентства «Автостат» в ходе проведенного онлайн-опроса.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Из более чем двух тысяч опрошенных респондентов таких набралось 35, 9%, каждый четвертый участник опроса (26,4%) планирует обращаться по поводу ремонта и обслуживания машины к независимым СТО, а каждый шестой (16,2%) – к знакомому частному механику.

Только каждый седьмой автовладелец обратится к официальным дилерам, а также проведет ТО, при этом 3,8% сообщили, что будут обслуживать транспортные средства на сетевых СТО. Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Pexels I Drive2 | АВТОСТАТ
Количество просмотров 134
07.02.2025 
Фото:Pexels I Drive2 | АВТОСТАТ
Поделиться:
Оцените материал:
+1