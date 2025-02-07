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Этот «проходимец» не оправдал надежд: новый BMW X5 застрял в снегу

BMW X5 Neue Klasse 2027 года на тестах сошел с трассы и застрял в глубоком снегу

Во время испытаний в Швеции прототип BMW X5 Neue Klasse 2027 года сошел с трассы и застрял в глубоком снегу. Для его извлечения потребовался экскаватор. Инцидент произошел на тестах в условиях холодной погоды, близких к Полярному кругу.

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Водитель не пострадал, но автомобиль получил серьезные повреждения, так как снег был настолько глубоким, что для его эвакуации пришлось использовать тяжелую технику – другой X5 отбуксировать его не смог.

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Ожидается, что серийная версия BMW X5 Neue Klasse дебютирует в следующем году. Этот кроссовер продолжит традицию популярных роскошных моделей BMW, ориентированных на хорошие дороги, но прототип все же решили испытать и на бездорожье. Стоит отметить, что такая ситуация необычна для моделей X5, которые не предназначены для активного внедорожного использования.

Отвлечемся теперь от этой аварии: рестайлинговый X5 получит совершенно новую переднюю панель, вдохновленную концептом Neue Klasse X. Характерные черты — толстая световая полоса и две тонкие решетки радиатора, а также обтекаемый кузов и минималистичные дверные ручки, схожие с теми, что установлены на Ford Mustang Mach-E.

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Задняя часть автомобиля также будет переработана: номерной знак переместится с двери багажника на задний бампер. Кроме того, в будущем X5 будет доступен с несколькими вариантами двигателей, включая полностью электрическую версию.

Говорят, что водородный вариант также находится в разработке, и BMW ранее объявила о планах запустить свой первый серийный автомобиль на топливных элементах в 2028 году. Известно также, что силовой агрегат будет разработан совместно с Toyota.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 172
07.02.2025 
Фото:Carscoops
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