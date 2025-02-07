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Не только в Москве: в РФ парковки по праздникам и выходным могут стать бесплатными

В Госдуме хотят законодательно закрепить единые дни бесплатной парковки в России

Единые дни бесплатных парковок по праздникам и воскресеньям предлагается установить на всей территории России. Соответствующий законопроект его инициаторы – депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ярослав Самылин – направили на рассмотрение Правительства РФ.

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В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время в регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни.

«Например, согласно постановлению Правительства Москвы, парковка бесплатна не только по воскресеньям, но и в официальные праздники, тогда как в ряде других регионов бесплатная парковка в праздничные дни не предусмотрена», – говорится в тексте пояснительной записки.

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Отмечается также, что Комитет по транспорту Санкт-Петербурга не разрешает вводить тариф на бесплатную парковку в праздничные дни, так как автовладельцы «сравнительно немного» платят за парковку. Таким образом, жители разных городов и регионов России находятся в неравных условиях, и это вызывает не только недоумение, но и недовольство у граждан.

Проект закона предлагает на законодательном уровне закрепить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 37
07.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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