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Evolute анонсировал запуск обновленной модели

Российский сайт Evolute анонсировал обновленный кроссовер i-Sky

Официальный сайт автомобильного бренда Evolute вывесил анонс обновленного электрического кроссовера i-Sky. Пока вся информация сводится к «заглушке» с изображением автомобиля под пологом и фразе «скоро в продаже». При этом дореформенный i-Sky с сайта исчез. Отметим, что эта модель в принципе появилась сравнительно недавно – липецкий завод «Моторинвест» начал собирать такие машины в ноябре 2023 года.

В таком виде Evolute i-Sky запустился в производство в 2023 году
В таком виде Evolute i-Sky запустился в производство в 2023 году
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Вообще Evolute i-Sky – самая дорогая модель в линейке выпускаемой «Моторинвестом» продукции. Что называется, следите за руками: в июле 2023 года собранные еще в Китае машины с шильдиками Evolute предлагались у нас по 4 615 000 рублей без учета спецпредложений, спустя полгода уже «российские» машины продавали по 3 995 000 млн рублей с учетом государственной субсидии 925 тысяч рублей, но к сентябрю 2024-го цена составляла 4 920 000 рублей без учета скидок и госсубсидии.

В оригинале Evolute i-Sky – это электромобиль Dongfeng Forthing Thunder с электродвигателем на 204 л.с. и 340 Нм, питающийся от батареи 85,9 кВтч, которая дает машине паспортный запас хода в 511 км на одной зарядке.

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На быстрой зарядке 80% пробега можно вернуть за 45 минут. В списке оснащения – шесть подушек безопасности, камера кругового обзора, функция предупреждения о фронтальном столкновении, а также ассистенты экстренного торможения, движения на склоне и изменения полосы следования.

Источник: Автопоток, Evolute

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 383
08.02.2025 
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