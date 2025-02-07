Эта ошибка убьет АКП: появление каких признаков в машине нельзя игнорировать

Механик Степанцов перечислил признаки необходимости замены масла в АКП автомобиля

Наличие рывков и задержек при переключении передач, потеря плавности хода автомобиля и задержка при нажатии на педаль газа являются явными признаками необходимости замены масла в АКП. Об этом рассказал механик Алексей Степанцов.

Он подчеркнул, что автоматическая коробка передач является одним из самых сложных и дорогостоящих узлов автомобиля, поэтому она требует регулярного обслуживания. Если игнорировать регулярную замену масла, можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

«Первым тревожным сигналом становятся рывки и задержки при переключении передач. Коробка может реагировать с запозданием на нажатие педали газа, а переход между передачами становится менее плавным. Если проигнорировать эти симптомы, в дальнейшем возможны серьезные неисправности трансмиссии», – объясняет специалист.

Некоторые производители заверяют, что масло в АКП рассчитано на весь срок службы автомобиля, но специалисты рекомендуют менять его каждые 60-120 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. В условиях города в режиме «разгон-торможение» масло быстрее теряет свои свойства, поэтому его следует менять чаще.

«Существует два основных метода замены масла в АКП: статическая и динамическая замена. Первый – самый простой и доступный вариант, схожий с заменой моторного масла. При этом часть старой жидкости остается в системе. Цена такой процедуры начинается от 100–200 рублей, не включая стоимость самого масла», – уточняет механик.

Динамическая замена проводится с использованием специального оборудования, оно полностью вымывает старую жидкость и заполняет систему новой. Это более эффективный метод, но и дороже: 500–600 рублей.

Цена масла в среднем составляет 1500-3000 рублей за литр, а объем заливаемой жидкости может варьироваться от четырех до 10 литров.

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Источник: 32cars.ru