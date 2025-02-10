Сотрудники «Газпромнефть-СМ» приняли участие в «Лыжне России»

«Газпромнефть – смазочные материалы» системно реализует программу, направленную на продвижение здорового образа жизни среди сотрудников, на протяжении многих лет

Одним из основных направлений является поддержка массовых спортивных событий. На прошедших выходных сотрудники Омского завода компании в очередной раз присоединились к «Лыжне России» – главному зимнему забегу. Самая масштабная лыжная гонка ежегодно проходит в России уже более 40 лет. В этом году спортивное событие посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, системная поддержка таких событий помогает формировать большое спортивное комьюнити в компании, положительно влияет на сплоченность коллектива и климат в нем.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Большинство наших сотрудников – приверженцы здорового образа жизни. В «Газпромнефть-СМ» большое сообщество, в которое входят люди, занимающиеся спортом на профессиональном уровне, любители и те, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Мы рады, что объединяющая сила спорта положительно влияет на нашу команду и способствуем широкому распространению принципов здорового образа жизни».