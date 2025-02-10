#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» приняли участие в «Лыжне России»

«Газпромнефть – смазочные материалы» системно реализует программу, направленную на продвижение здорового образа жизни среди сотрудников, на протяжении многих лет

Одним из основных направлений является поддержка массовых спортивных событий. На прошедших выходных сотрудники Омского завода компании в очередной раз присоединились к «Лыжне России» – главному зимнему забегу. Самая масштабная лыжная гонка ежегодно проходит в России уже более 40 лет. В этом году спортивное событие посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне.


По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, системная поддержка таких событий помогает формировать большое спортивное комьюнити в компании, положительно влияет на сплоченность коллектива и климат в нем.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Большинство наших сотрудников – приверженцы здорового образа жизни. В «Газпромнефть-СМ» большое сообщество, в которое входят люди, занимающиеся спортом на профессиональном уровне, любители и те, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Мы рады, что объединяющая сила спорта положительно влияет на нашу команду и способствуем широкому распространению принципов здорового образа жизни».

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 44
10.02.2025 
Фото:Дмитрий Верхоробин
Поделиться:
Оцените материал:
0