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Российская марка возглавила рейтинг продаж на авторынке Белоруссии

Авторынок Беларуси вырос за год благодаря широкому ассортименту и господдержке

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам января 2025 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4299 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Отмечается, что на положительной динамике сказалось появление новых моделей, а также различные кредитные и лизинговые программы для потенциальных покупателей.

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Что касается марок, то бесспорным лидером по объемам продаж в январе стала российская Lada, на ее долю пришлось 1706 экземпляров (доля рынка – 39,7%). Также белорусы стали чаще покупать электромобили: суммарные продажи в январе 2025 года достигли 586 единиц. А доля от общего объема реализованных автомобилей составляет 14,2%.

В экспертном сообществе считают, что в 2025 году с учетом государства трансформация авторынка Белоруссии в сторону развития электротранспорта продолжится, и к концу текущего года этот сегмент существенно вырастет.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 916
07.02.2025 
Фото:Depositphotos
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