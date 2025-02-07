Российская марка возглавила рейтинг продаж на авторынке Белоруссии

Авторынок Беларуси вырос за год благодаря широкому ассортименту и господдержке

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам января 2025 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4299 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Отмечается, что на положительной динамике сказалось появление новых моделей, а также различные кредитные и лизинговые программы для потенциальных покупателей.

Что касается марок, то бесспорным лидером по объемам продаж в январе стала российская Lada, на ее долю пришлось 1706 экземпляров (доля рынка – 39,7%). Также белорусы стали чаще покупать электромобили: суммарные продажи в январе 2025 года достигли 586 единиц. А доля от общего объема реализованных автомобилей составляет 14,2%.

В экспертном сообществе считают, что в 2025 году с учетом государства трансформация авторынка Белоруссии в сторону развития электротранспорта продолжится, и к концу текущего года этот сегмент существенно вырастет.

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Источник: autostat.ru