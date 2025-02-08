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Самый доступный кроссовер Volkswagen увидит свет уже этой весной: известны подробности

Премьера кроссовера Volkswagen Tera состоится 2 марта 2025 года

Volkswagen готовится взорвать рынок бюджетных кроссоверов. 2 марта 2025 года – именно эта дата ознаменована как премьера долгожданного Volkswagen Tera. Выбор даты не случаен: она совпадает с бразильским карнавалом, главным событием для рынка, на который, прежде всего, и ориентирован этот компактный паркетник.

Что известно о Volkswagen Tera на данный момент? Предполагается, что автомобиль построен на экономичной платформе MQB-A0, той же, что лежит в основе таких моделей, как Polo, T-Cross, Nivus и Virtus. Это уже само по себе намекает на привлекательную цену.

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Габариты Tera обещают компактность: длина около четырех метров, а колёсная база идентична Polo – 2566 мм, что делает его меньше, чем T-Cross и Nivus.

Под капотом, как ожидается, будет трудиться трёхцилиндровый 1.0 TSI двигатель мощностью 116 л. с. В паре с ним будут предлагаться как механическая коробка передач, так и классический 6-ступенчатый автомат. Однако, не исключена и базовая комплектация с более экономичным литровым атмосферным двигателем, что ещё больше снизит стоимость автомобиля.

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Главными конкурентами Tera на бразильском рынке являются Fiat Pulse и Renault Kardian (преемник Sandero Stepway). Однако, рынок быстро развивается, и в ближайшее время Volkswagen Tera столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны Toyota Yaris Cross, Honda WR-V, а также ещё не анонсированного субкомпактного паркетника от Chevrolet.

Ожидаемая цена Volkswagen Tera в Бразилии – 107-110 тысяч реалов, что эквивалентно примерно 1,83-1,89 миллионам рублей по текущему курсу.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1274
08.02.2025 
Фото:Unsplash
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