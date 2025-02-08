Появились подробности о действительно достойной замене Camry на российском рынке

В марте Chery представит рестайлинговую версию седана Arrizo 8 с индексом Pro

Рынок бизнес-седанов всегда был ареной жесткой конкуренции, где царят устоявшиеся лидеры. Однако, китайский автопром неустанно доказывает свою способность создавать конкурентоспособные модели, бросающие вызов признанным брендам.

В марте 2025 года Chery планирует представить обновленный Arrizo 8 Pro – седан, который претендует на звание достойной альтернативы таким мастодонтам, как Toyota Camry.

Chery Arrizo 8 Pro

На первый взгляд, Arrizo 8 Pro сохраняет узнаваемый силуэт своего предшественника. Однако, детальный анализ раскрывает масштаб изменений. Передняя часть преобразилась благодаря массивной восьмиугольной решетке радиатора. Измененные фары и динамичные воздухозаборники дополняют новый, более спортивный и современный образ.

Размерами модель сравнивается с гибридным Fulwin A8L. Задняя часть украшена стильным светодиодным фонарем с запоминающимся узором, напоминающим решения, используемые BYD.

Но настоящая революция произошла в салоне. Прощайте, скучные двойные экраны! Arrizo 8 Pro предлагает современный и эргономичный интерьер с 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и впечатляющим 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, работающим на мощном чипе Snapdragon 8155.

Приятным дополнением стали физические кнопки под экраном, необходимые для быстрого доступа к часто используемым функциям, и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт – несомненный плюс для современных пользователей гаджетов.

Интерьер Chery Arrizo 8 Pro

Под капотом Arrizo 8 Pro могут быть два турбомотора на выбор: 1,6-литровый, выдающий 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента, и более мощный 2-литровый двигатель с 254 л.с. и 390 Нм. В паре с ними работает 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением, обеспечивающий динамичное ускорение. Для более мощной версии предлагается 8-ступенчатый автомат FA840, гарантирующий плавность переключения и экономичность.

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Источник: Китайские автомобили