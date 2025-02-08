Редчайший классический Мерседес ушел с молотка за рекордно большую сумму

Mercedes-Benz W196 R Streamliner 1954 продан на аукционе за 52,7 млн долларов

Мир коллекционных автомобилей потрясен: на аукционе в Штутгарте был продан Mercedes-Benz W196 R Streamliner 1954 года за ошеломляющие 52,7 миллиона долларов.

Эта сделка закрепила за автомобилем статус второго самого дорогого автомобиля в истории, уступив лишь своему собрату – Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, проданному в 2022 году за астрономические 143 миллиона долларов. Однако, история W196 R Streamliner не менее захватывающая, чем его цена.

Mercedes-Benz W196 R Streamliner 1954 года

Этот редчайший гоночный автомобиль, с шасси № 00009/54, является настоящей капсулой времени, олицетворяющей золотую эру автоспорта. До продажи он долгие годы являлся гордостью Indianapolis Motor Speedway Museum, куда был передан компанией Mercedes-Benz ещё в 1965 году.

Дебют W196 R Streamliner состоялся в 1955 году на изнурительных гонках в Аргентине. Его обтекаемая форма, разработанная с учетом аэродинамики, сразу же привлекла внимание. Под капотом скрывается мощный 3,0-литровый двигатель M196, развивающий впечатляющие для того времени 290 л.с. В паре с пятиступенчатой механической коробкой передач этот двигатель позволял Streamliner демонстрировать невероятную динамику.

Последний официальный заезд этого легендарного автомобиля состоялся на Гран-при Италии 1955 года. Там он продемонстрировал потрясающую скорость, развив максимальную скорость на круге в 216 км/ч – результат, достойный восхищения даже по сегодняшним меркам.

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Источник: Motor1