Не разорят на топливе: названы самые экономичные машины на российском рынке

Автомобили марок Geely и Belgee признаны самыми экономичными в России

В условиях постоянно растущих цен на бензин вопрос экономичности автомобиля становится особенно актуальным.

Недавнее исследование «Газпромбанк автолизинга», посвященное расходу топлива ТОП-20 самых продаваемых китайских автомобилей в России в 2024 году, проливает свет на то, какие модели позволяют существенно сэкономить на заправках. Результаты исследования демонстрируют неожиданно сильное лидерство китайских брендов, а именно Geely и Belgee.

Geely Coolray

Исследование однозначно показало, что Geely и его белорусский «собрат» Belgee заняли все три призовых места в категории самых экономичных автомобилей. Лидером рейтинга стал компактный кроссовер Geely Coolray, потребляющий в среднем всего 7,2 литра топлива на 100 километров. Это означает, что годовой расход на бензин для владельца Coolray не превысит 66 000 рублей.

На втором месте расположился Belgee X50, практически клон первого поколения Geely Coolray, собранный в Белоруссии. Его средний расход топлива – 7,8 литра на 100 км, что соответствует приблизительно 71 400 рублям годовых затрат на бензин. Разница с лидером минимальна, что делает Belgee X50 достойной альтернативой.

Belgee X50

Замыкает тройку лидеров седан Geely Emgrand. Даже в условиях интенсивной городской езды его расход топлива составляет всего 8,3 литра на 100 км, что переводит в годовой бюджет на топливо примерно 75 900 рублей.

В сегменте кроссоверов и внедорожников с двигателями объемом 2,0 литра ситуация несколько иная. Здесь лидирует Geely Monjaro, демонстрируя годовой расход на бензин около 103 000 рублей. За ним следуют Changan Uni-K и GAC GS8 с расходом около 105 000 рублей в год. Замыкает рейтинг премиальный рамный внедорожник Tank 300, для которого годовой бюджет на топливо может достигать 120 000 рублей.

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Источник: ТАСС