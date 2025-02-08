Эксперт рассказал, в какое время года выгоднее покупать летние шины

Эксперт Молдовский выявил наиболее удачный период для покупки летних шин

Современный рынок диктует свои правила, и даже такая, казалось бы, простая вещь, как покупка автомобильных шин, требует стратегического подхода. Поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой» в контексте шин приобретает особую актуальность.

Тем более в условиях постоянно повышающихся цен и угрозы отсутствия желаемой модели в принципе, автовладельцы должны относиться к покупке шин вдвойне серьезно.

О том, когда выгоднее всего покупать летние шины, рассказал эксперт Андрей Молодовский.

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром»:

– Условия современного рынка давно доказали состоятельность старой поговорки «Готовь сани летом, а телегу зимой». Другими словами, летние шины выгоднее покупать в конце зимы, а зимнюю резину – в конце лета. Уже начиная с февраля, летние шины можно купить и дешевле, и без лишних хлопот, и с дополнительными выгодными «плюшками». И вот почему.

Во-первых, в этот период в торговые сети дилеров заходят самые свежие поставки летней резины.

Во-вторых, в несезонное время у покупателя есть возможность в полной мере повыбирать себе подходящую модель и по ассортименту брендов, и по классу шин, и по их типоразмеру, и по стоимости. Можно спокойно, не торопясь примериться по цене и найти лучшее предложение. А ближе к сезону, когда уже погода будет диктовать правила, и начнётся процесс массовой переобувки, надеяться можно будет только на остатки.

А это значит, что желаемая модель может уже отсутствовать в необходимом типоразмере, или стоимость может неприятно удивить, причём как на ходовые размерности (которые разбирают как «горячие пирожки», создавая дефицит), так и на самые редкие типоразмеры шин среднего или премиального сегмента.

В-третьих, купленные уже сейчас (например, в феврале) новые летние шины, забрать можно будет во время переобувки. Крупные шинные сети обычно могут предложить бесплатное хранение заранее купленной резины до наступления сезона замены шин.

В-четвертых, в разгар сезона шины (не важно, летние или зимние) могут подорожать в цене от 5% и до 50%. Всё зависит от того, насколько дефицитным окажется к этому времени тот или иной типоразмер, в каком количестве он изготовлен производителем, импортная это поставка или нет… Самые редкие типоразмеры шин (условно, 265/45 R22), которых в целом по стране мало (российские шинники такие размеры не производят) всегда дорожают больше. Бывает, что и в 2 раза.

В-пятых, по поводу дополнительных выгод тоже нужно иметь в виду следующее. Сегодня крупные сети шинных центров могут предоставлять бесплатный шиномонтаж при покупке комплекта шин определённых брендов, моделей или диаметров. Помните, что количество купонов на эту бесплатную услугу в отношении того или иного бренда всегда ограничено. Чем ближе сезон, тем купонов становится меньше.

Например, в продаже у магазина имеется 1000 шин, а акционных купонов только на 800 покрышек. Когда эти восемьсот распродадутся, акционные бюджеты закончатся, и в пик – сезона купонов просто не останется. Поэтому лучше покупать шины заранее, чтобы после оплаты получить купон на бесплатный шиномонтаж, а использовать его можно будет уже в сезон смены резины.