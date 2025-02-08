В России появилась более современная и продвинутая замена Hyundai Creta

Российские дилеры предлагают кроссоверы Hyundai Mufasa по цене 2,8 млн рублей

В последние годы рынок кроссоверов в России активно развивается, и одним из самых ожидаемых новинок стал Hyundai Mufasa 2025. Эта модель представляет собой более современную замену популярной Hyundai Creta.

Российские дилеры уже начали принимать заявки на поставку Hyundai Mufasa 2025 года выпуска. Самый доступный вариант, представленный компанией из Владивостока, это комплектация Luxury Edition DLX, стоимость которой составляет 2,8 миллиона рублей. В эту сумму включены утилизационный сбор и полное таможенное оформление.

Hyundai Mufasa

Кроме того, на вторичном рынке также можно найти интересные предложения. Например, частный продавец из Воронежа предлагает Mufasa в комплектации Flagship Edition TOP за 3,5 миллиона рублей, а другой продавец из того же города предлагает модель Flagship Night Edition за 2,9 миллиона рублей.

Hyundai Mufasa 2025 предлагает богатую комплектацию, которая включает множество современных функций. В комплектации машины цифровая панель приборов, медиасистема с крупным экраном, многофункциональное рулевое колесо, подогрев передних кресел, кожаный салон, электрорегулировка водительского кресла, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, Mufasa оснащен адаптивным круиз-контролем, что делает его более безопасным и удобным в управлении.

Интерьер Hyundai Mufasa

В техническом плане все версии Hyundai Mufasa 2025 имеют одинаковые характеристики. Под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 160 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод у Mufasa передний.

Габариты Hyundai Mufasa составляют 4475 х 1850 х 1685 мм, а колесная база – 2680 мм. Эти размеры делают Mufasa немного крупнее и современнее, чем Hyundai Creta.

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Источник: Auto.ru