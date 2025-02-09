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Люксовый аналог Лэнд Крузера стал еще роскошнее: представлен новый Lexus LX 2025

Обновленная линейка внедорожников Lexus LX 2025 значительно подорожала

Компания Lexus представила обновленную линейку внедорожников LX 2025 года, и в этом году Lexus значительно увеличил стоимость всех моделей.

Базовая версия нового Lexus LX теперь стоит 106 850 долларов, что на 12 935 долларов выше, чем в прошлом году. Этот рост цен стал результатом исключения самой доступной комплектации LX, что изменило стартовую точку для покупателей. Теперь линейка начинается с модели LX600 Premium, которая подорожала на 4 985 долларов.

Lexus LX 2025
Lexus LX 2025
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Флагманская модель LX700h Ultra Luxury, которая предлагает максимальный комфорт и высокие технологии, подорожала еще больше и теперь стоит 141 350 долларов. Это подорожание делает LX700h Ultra Luxury одной из самых дорогих моделей в своем сегменте, но и предлагает соответствующий уровень роскоши и технологий.

Обновленный Lexus LX 2025 года получил улучшенный пакет безопасности Lexus Safety System+ 3.0. Этот пакет включает в себя ряд современных функций, таких как система предотвращения столкновений, помощь при экстренном рулении и адаптивный круиз-контроль.

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Одной из главных новинок модельного года стал гибридный Lexus LX700h, который оснащен 3,4-литровым V6 с двумя турбинами в сочетании с электромотором. Эта комбинация обеспечивает впечатляющую совокупную мощность в 457 л.с. и крутящий момент в 791 Нм. Гибридный двигатель теперь является единственным доступным вариантом для топовой версии Ultra Luxury, а также для новой внедорожной модификации LX700h Overtrail.

LX700h Overtrail выделяется среди других моделей благодаря своим внедорожным возможностям. Она оснащена блокируемыми передним и задним дифференциалами, а также вездеходными шинами, что делает ее наиболее проходимой моделью в линейке. Стоимость LX700h Overtrail начинается с 115 350 долларов, что делает ее самым доступным гибридным вариантом в линейке Lexus LX.

Все версии Lexus LX 2025 года поступят в продажу в начале 2025 года.

Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Motor1
Количество просмотров 222
09.02.2025 
Фото:Unsplash | Motor1
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Отзывы о Lexus LX

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